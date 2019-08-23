【專家樓評】劉嘉輝：9月一手交投量料回升

踏入8月份，一手新盤推售步伐明顯減慢，估計全月一手買賣交投量約800至1,000宗水平，比較今年首7個月平均每月錄約1,900宗成交，出現顯著回落。觀乎2018年全年，資料顯示，去年平均每月一手成交量錄約1,300至1,400宗水平，足見今年首7個月一手表現相當不俗，故8月份有所回落亦屬正常。展望9月份，預期有不少新盤應市登場，料9月份一手交投量會有所回升。



二手市場方面，估計8月份全月二手住宅買賣交投量約1,000至2,000宗，明顯較今年首7個月平均每月約3,900宗，大幅下跌，相信主要由於無論買家抑或賣家於現階段均處於觀望態度，導致二手成交出現萎縮。筆者認為，未來數月即使交投承接力有所回升，亦難以回復至今年首7個月的平均水平。



至於樓價方面，則於過去兩個月出現約2%的跌幅。



美聯物業首席分析師 劉嘉輝



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