星級警報！孳息曲線之父：美明年下半年勢衰退

外媒報道，被稱為「孳息曲線預測之父」的經濟學家Arturo Estrella接受訪問時警告：「美國陷入經濟衰退的時間，可能比我們預期的來得更快。」



由於往績顯示，孳息曲線「倒掛」能預測衰退的準繩度極高，乃是重要的經濟指標。Estrella表示，過去50年、合共7次衰退之前，孳息率曲線無一例外出現「倒掛」，雖然對未來的預測不可能100%準確，但認為明年下半年出現衰退的機會相當高。



近期，部分短期和長期孳息率曲線開始出現反轉，加劇投資者對經濟衰退的擔憂。其中，最關鍵的美國2年期與10年期國債孳息率息差周四(22日)再現負值，為自8月14日以來的第3次；周五(23日)亦一度跌入負值區間，目前，2年期國債孳息率為1.63厘，10年期國債孳息率為1.6369厘，可謂僅僅處於正值，隨時又再「倒掛」。



另外，有數據顯示，美國3個月期和10年期國債孳息率息差，自今年3月中旬以來，大多數時間均維持於負值水平，Estrella對此表示十分擔心。3個月期美國國債孳息率現企1.9665厘，明顯與10年期「倒掛」。



瑞信指，據過去40年經驗，2年和10年期美國國債孳息率出現「倒掛」後，平均22個月後就出現衰退。



●「孳息曲線預測之父」因何得名？

Arturo Estrella是美國倫斯勒理工學院經濟學教授，曾任紐約聯儲銀行經濟學家。在工作期間，他研究了10年期和3個月期美國國債之間的息差關係，將之視作為經濟衰退的預測指標，並發現某些短期和長期孳息率曲線出現「倒掛」，能有效預測經濟衰退。



1988至1989年間，他和另一位經濟學家Tobias Adrian合作，開發對未來經濟衰退出現機會的「概率模型」，確立孳息率曲線具有預測作用，故被視為「孳息曲線預測之父」。

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