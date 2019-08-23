寶龍地產：上調全年銷售目標至550億元人民幣

寶龍地產(01238)上調全年銷售目標50億元人民幣(下同)，至550億元。目前可售資源631億元，總裁許華芳有信心全年達標。他表示，下半年有「兩個動作」，為謹慎且適當地促銷，以及適當減少於三、四線城市拿地的力度。他指，公司是中小型公司，強調「不拿貴地、不借貴錢」。



稍早公司公布分拆寶龍商業管理上市，許解釋，此舉想透過分拆及市場化，讓該業務獨立成長，現階段未有明確目標或時間表；強調分拆上市不會對母公司業務構成影響，預期未來母公司將擁有寶龍商業管理約70%權益，而分拆業務後將繼續進行收購，例如商場管理權等。



期內收入122.5億元，按年增31.9%。他認為，公司業務增長源於「攞地攞啱咗」。目前公司於長三角土地儲備資源達1,773萬平方米，佔比73%，他表示會緊隨國家「長三角一體化」戰略，繼續提升所在地域的市場份額。



對未來公司業務發展方向，他笑言「住宅不是我們的特點和優勢」，未來會專注於商場發展。期內商場數目超過年初預測，故明年計劃由原本50個商場，增至55個。



針對公司債務狀況，許認為，公司於管理債務方面控制得宜。另公司獲分5.5億美元外債額度，預計會將額度用於明年。



今年現金回款率約80%，他解釋，因地區限制，如浙江一帶要到「封頂位」才可以做按揭。



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