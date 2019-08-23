【大行報告】高盛指中海估值可復甦　上調目標價

中國海外發展(00688)日前公布半年核心淨利潤按年升9.5%，股價連續第2日受壓，現逆市跌0.7%報25.15港元。



績後高盛發表報告唱好，認為中海具穩定及持續性的增長和回報前景，加上在業務策略上良好的執行往績，並積極改善股東回報，均有助推動估值復甦，故將其目標價升至36.9元，維持「買入」評級。



該行指，為反映中海較高的淨利潤率及未來數年新增項目的預售增加，維持2019年每股基本盈利不變，但2020年及2021年度則分別上調1%及4%。



另外，里昂報告亦重申中海「買入」評級，將其列為內房股首選，惟目標價由37元降至31元，反映對內地經濟放緩的憂慮。



里昂表示，中海在經營表現及財務數據方面，均較同業華潤置地(01109)及萬科企業(02202)為佳。而其現價相當於今年上半年市帳率0.92倍，相對於潤地及萬科分別為1.38倍及1.74倍，且其派息率穩步上升。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。