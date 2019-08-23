【專家點評】郭家耀：利率市場化改革不利內銀股

人民銀行日前公告，為深化利率市場化改革，提高利率傳導效率，推動降低實體經濟融資成本，決定改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制。為了提高貸款市場報價利率的代表性，貸款市場報價利率報價行類型在原有的全國性銀行基礎上，增加城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行和民營銀行，由10家擴大至18家。



人行表示，通過改革完善LPR形成機制，可以起到運用市場化改革辦法推動降低貸款實際利率的效果。一是前期市場利率整體下行幅度較大，LPR形成機制完善後，將對市場利率的下降予以更多反映。二是新的LPR市場化程度更高，銀行難以再協同設定貸款利率的隱性下限，打破隱性下限可促使貸款利率下行。監管部門和市場利率定價自律機制將對銀行進行監督，企業可以舉報銀行協同設定貸款利率隱性下限的行為。



三是明確要求各銀行在新發放的貸款中主要參考LPR定價，並在浮動利率貸款合同中採用LPR作為定價基準。為確保平穩過渡，存量貸款仍按原合同約定執行。四是人民銀行將把銀行的LPR應用情況及貸款利率競爭行為納入宏觀審慎評估(MPA)，督促各銀行運用LPR定價。這次改革提高LPR的市場化程度，發揮好LPR對貸款利率的引導作用，促進貸款利率「兩軌合一軌」，提高利率傳導效率，推動降低實體經濟融資成本。



不過，這項措施或對內銀淨息差帶來進一步壓力，內銀將需要發揮自己的經營特色，專注細分市場，才有望獲得較理想的貸款增長及利息收入表現。整體而言，今次措施對內銀股屬利淡消息。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股份)

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