友邦：有信心內地業務為日後盈利貢獻最大地區

友邦保險(01299)上半年業績合符市場預期，新業務價值(NBV)按年大增20%，惟市場高度關注香港社會動盪對業績的影響。公司首席執行官兼總裁黃經輝承認，其獨立財務顧問渠道的銷售於6月底有放緩情況，但拒絕預測對香港區業務的實際影響。



他指出，很難量化部分銷售放緩的原因，除本地示威活動外，香港保險市場的競爭環境緊張，亦會拖累銷售表現，重申香港區的長期增長動力仍具韌性，亦會維持香港為集團的總部，視香港為家，為香港長期經濟增長作貢獻。



市場憂慮內地來港投保客或因香港局勢而減少，集團區域首席執行官陳榮聲稱，香港有專業的代理團面向中港客戶，解釋現時香港的情況及推介合適的保險產品，惟未有透露近期內地客投保情況。他強調，集團譴責暴力及支持法治，期望各界透過溝通方式處理社會問題。



中國區為友邦上半年增長最快的地區，黃經輝相信，隨着內地金融市場繼續開放，天津市及河北省石家莊營銷服務部於7月開業，當地新聘請的員工有85%均持有學士學位以上的學歷，有信心友邦中國成為集團日後盈利貢獻最大地區。



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