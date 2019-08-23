新奧能源：維持全年燃氣銷售增長15%至20%指引

中國大型天然氣分銷商新奧能源(02688)中期純利按年增長88.7%，撇除部分一次性項目等後的核心盈利則按年增長14.4%。首席財務官劉建鋒於業績發布會上提到，新奧維持今年燃氣銷售增長15%至20%的指引，預期下半年每立方米的售氣毛利(下稱毛差)會保持穩定。



首席執行官韓繼深稱，中美貿易戰確實會影響一些客戶的用氣量，但對集團整體不大，而且廣東、福建、江蘇和浙江等沿海省份近年經濟結構從以往的出口主導型有所調整，其實燃氣增長仍有穩步增長。劉表示，內地燃氣分銷市場明顯處於整合期，下半年可能會併購南方長江流域等地區的城市燃氣項目。



劉續稱，今年上半年整體售氣毛差按年微跌約3%至0.58元人民幣(下同)，主要是較高毛差的商業客戶和加氣站客戶在整體售氣量佔比有所下降，以及農村「煤改氣」項目有一些補貼還未收到，而且公司主動調整了大型工業用戶的收費去穩定需求。不過，新奧上半年燃氣採購價每立方米上漲0.13元之際，佔公司燃氣銷量約75%的工商業用戶售價升0.17元，預期下半年維持毛差基本穩定。



中國石油(00857)早前宣布調高非居民用戶的淡季氣價。韓指出，順價(轉嫁成本給客戶)基本完成，對公司影響有限。理論上新奧是可以完全將氣價上漲轉嫁給終端用戶，但公司也看見有客戶因為經濟下滑有難處，給予他們優惠，屬於營銷策略。



韓表示，內地今年冬季燃氣供應不足的問題會比以往紓緩，原因之一是不斷有液化天然氣(LNG)碼頭投入使用，但新奧已經按照「最壞情況」充分準備冬季天然氣供應，如調配燃氣運輸，並與LNG工廠及「三桶油」合作。



新奧今年早前宣布要綜合能源業務收入增長四倍。執行董事王冬至表示，該業務今年的收入目標依然是40億元，主要是在建37個項目之規模「遠遠大於」已有項目，因此其收入貢獻足以讓公司實現目標。韓繼深稱，目前在建的項目主要位於東部經濟較為發達、客戶支付能力比較強的地區，內部回報率基本上有12%，公司會選擇優質項目拓展這方面的業務。



另外，劉表示，內地分拆中石油等國營石油公司管道資產的國家管網公司一直在推遲，究竟成立之後會否引入社會資本引入甚至上市都有很複雜的不確定性，但新奧本身對國家管網公司的確「很有興趣」，日後如果引入民營資本，公司會根據市場狀況等因素考慮是否投資。



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