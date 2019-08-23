樓價UPDATES：海逸豪園議價空間擴大約一成

紅磡海逸豪園本月暫錄約5宗二手成交，平均實用呎價約19,890港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山高雲臺中層A室，實用面積763方呎，為三房包括套房間隔，外望可享開揚樓景，以1,500萬元易手，實用呎價19,659萬元。屋苑現時約有18個放盤，叫價由約1,700萬元起。



●西半山樂信臺一個連天台特色戶，實用面積823方呎，以三房包括套房設計，以6.1萬元租出，實用呎租74.1元。



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九龍區

●紅磡海逸豪園5座高層B室，實用面積543方呎，採兩房兩廳間隔，享池、海兩景，以1,080萬元易手，呎價19,890元，單位18年升值逾2.3倍。近期區內業主叫價態度放軟，議價空間擴大約8至10%。



●長沙灣碧海藍天本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價17,369元。屋苑2座高層D室，實用面積510方呎，採兩房間隔，以888萬元易手，實用呎價17,412元。上址原業主於2012年2月以465萬元購入，持貨至今帳面獲利423萬元。



●西南九龍匯璽租務成交持續活躍，本月至今暫錄約120宗，平均實用呎價約54元。近期個案中，以套兩房戶或以下的細單位主導，大型單位僅佔整體10%。日前3A座低層D室，實用面積536方呎，獲一對夫婦以2.85萬元承租，實用呎租53.2元。若以業主於去年購入價計，回報率約2.4厘。



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新界區

●近日二手交投疏落，沙田第一城本月暫錄約11宗成交，近日30座低層E室三房戶，實用面積451方呎，議價後以660萬元易手，實用呎價14,634元。據了解，原業主於2010年以274萬元入市，帳面現獲利386萬元。



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