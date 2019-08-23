【即市分析】國壽獲大行唱好吼認購證

東方產經專欄作者HS哥：美國總統特朗普早前將中美貿易戰與香港問題掛鈎，短期資金都係觀望為上。不過，個別績優股仍有錢押注，其中中國人壽(02628)早前公布業績表現唔錯，今日(周五)即市升逾3%，有起動迹象，姑勿論資金目的是短炒定長揸，既然有水到，自然要望多兩眼。



睇番國壽業績，截至6月底止半年度業績，盈利按年增加128.9%至375.9億元人民幣，新業務價值按年上升約22%至345億元人民幣，不派中期息，表現確實唔錯。大行績後普遍認為集團上半年新業務價值超預期，故紛紛上調其目標價及評級，其中，摩根大通指國壽業績勝預期，新業務價值率及現金流改善，故將其目標價上調至45元，重申其增持評級；瑞信則指該股業績符合預期，並暗示第二季純利按年大升3倍，主因是投資收益及稅率調整，維持其「跑贏大市」評級，目標價26元。



策略上，該股股價自8月中在17.38元見底後回升，今日即市再升3%，重上20日及250日線，值得小注買Call博再上，可留意中壽摩通購(19123)，2019年12月到期，行使價19.39元，實際槓桿約8倍，溢價約8%。

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