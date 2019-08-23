歐股早段揚升　關注鮑威爾講話

美國債息曲線周四(23日)又再次倒掛，惟其後又回復正常，歐洲股市早段揚升，英國富時100指數升0.56%，報7,168點；德國DAX指數升0.6%，報11,817點；法國CAC指數升0.47%，報5,413點。



美國2年期國債孳息率於周四曾再次高於10年期國債債孳息，「倒掛」現象再次出現。另外，市場關注聯儲局主席鮑威爾即將發表的講話，了解聯儲局未來貨幣政策取向。



個股方面，德意志銀行已同意向美國證券交易委員會支付1,600萬美元，以解決其違反《海外反腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)的指控，其股價漲0.1%。



丹麥資產管理公司SimCorp上半年收入大增21%，其股價升7.6%；防火保溫材料公司Rockwool International績後股價挫逾11%。



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