小米進軍印度金融服務業　傳將提供貸款服務

外電報道，小米集團(01810)計劃在未來數周於印度推出小米信貸(Mi Credit)服務，提供高達10萬盧比(約1.1萬港元)的貸款，最低利率1.8厘。公司發言人表示，小米信貸現處於測試階段。



1萬餘港元貸款在香港屬小數目，但在印度而言，已足夠購買一輛新電單車。消息指，小米已在印度發布支付App小米支付(Mi Pay)，並計劃發展成為行業領導者，令其智能手機最終不僅僅是手機，更是金融工具。



印度是小米在中國以外的最大市場，其認爲利用本身在印度智能手機市場的第一位置，足以進入該國的金融服務業。據市場研究機構Counterpoint數據，公司在印度的用戶基數達約7,000萬部。



不過，社會日益關注個人私隱，或阻礙小米在金融服務方面的發展。屬小米另一個重要市場的印尼，由於與監管機構有許可證上的分歧，旗下在印尼的金融部門已於去年底歇業。



小米在早前公布業績，上半年少賺33%，至50.77億元人民幣，單計第2季純利按年倒退87%。公司股價周五(23日)窄幅上落，最新升0.5%，報8.92港元。



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