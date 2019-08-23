二手樓價指數回升0.09%　料中秋後見真章

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報188.39點，按周升0.09%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報190.39點，按周升0.11%。CCL(中小型單位)報188.83點，按周升0.13%。CCL及CCL(中小型單位)同樣結束3周連跌，兼企穩188點。CCL_Mass結束2周連跌，並企穩於190點。



新界西樓價率先下跌，新界西CCL_Mass連跌3周，累計跌幅為2.71%。12周前樓價結束連升，開始進入調整階段，新界西樓價明顯落後。12周計，新界西累跌2.47%，港島跌0.03%、九龍跌0.09%及新界東升0.52%。新界西樓價率先回軟，但其餘三區樓價仍然企穩，以致整體走勢窄幅回軟。



新界西CCL_Mass報168.19點，為15周新低，按周跌1.19%，連跌3周共2.71%。新界東CCL報199.98，按周升0.46%，連升2周共1.35%。九龍CCL_Mass報188.04點，按周升0.87%。港島CCL_Mass報197.41點，按周升0.02%，連升2周共0.64%。近7周計，四區指數三升一跌出現三次，兩升兩跌有三次，三跌一升有一次。



CCL(大型單位)報186.12點，按周跌0.10%，連升2周後回軟，但仍然企穩於186點水平。



近7周計，CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)錄得2次齊升，4次齊跌，調整訊號逐漸浮現。今周齊升，但仍然低於上次齊升水平，走勢呈反覆而下。整體樓價窄幅波動，CCL持續企穩於188點水平上下，最高189.77點，最低188.22點。相信中秋後才會出現較明確的跌勢。

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