震雄家族爭拗　蔣志堅狀告六姐蔣麗苑等人

老牌工業股震雄集團(00057)的家族爭拗愈演愈烈。創辦人蔣震的孻仔蔣志堅於周四(22日)興訟狀告蔣家六女，震雄主席蔣麗苑、震雄前公司秘書聶羨萍、現任公司秘書陳志毅、父親蔣震、大股東震雄投資有限公司及公司註冊處等。



震雄集團於周四舉行股東會，原董事蔣志堅突然遭近八成反對票踢出董事會。這是周三公司傳出私有化後，管理層突然出現人事震動。蔣家二女蔣麗芸形容今次事件「不尋常」，並促證監會主動介入。她又強調，父親蔣震是全力支持蔣志堅，對於有人使用大股東投票權否決其弟連任董事的事，父親本人事前毫不知情。



根據入稟狀，蔣志堅向法庭提出多項要求，包括2019年4月16日震雄投資有限公司所舉行董事會的議程為無效，意即當時蔣震並未辭任該公司的董事，強調父親仍擔任公司主席及董事。



有分析指，由於集團大股東震雄投資有限公司實際掌舵人為蔣麗苑，是次蔣志堅入稟其實所針對的是她。



震雄股價收報2.87港元，升5.1%，成交逾181萬元。



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