【市後重點睇】人民幣企7.09　道期升80點

美匯指數報98.37；離岸人民幣企7.09水平。圓匯現處106.65；歐元、英鎊分別在1.106、1.22。港匯弱見7.8416後小幅回升。金價企1,496美元，布油、紐油分別報59.6及55.3美元。道指期貨升80點。



●市後關注點

-22:00 美國7月新屋銷售



●港股穩守二萬六關，恒生指數全日升130點或0.5%，報26,179點，全周升445點或1.7%；國壽飆3.2%。https://bit.ly/2KR2qzO

-友邦：有信心內地業務為日後盈利貢獻最大地區。

-【大行報告】高盛指中海估值可復甦，上調目標價。

-新股專輯：復宏漢霖擬下周預路演，集資39億元。

-瑞聲科技半年少賺56%，股價午後最多挫半成。

-國壽：信用風險可控，續部署長期核心資產。



●A股快報：滬綜指收升13點，深成指全周漲逾3%。https://bit.ly/31ZLigV



●亞洲股市：日韓澳股按周全線反彈1至2%。https://bit.ly/31W5hwT



●歐洲股市早段揚升，英國富時100指數升0.56%，報7,168點；德國DAX指數升0.6%，報11,817點；法國CAC指數升0.47%，報5,413點。



●【股匯攻略】本地銀行股走勢疲弱。https://bit.ly/2HltV2m



●【大師睇市】港股準備步入熊市三期。https://bit.ly/2NrpxTi



●【即市分析】

-國壽獲大行唱好吼認購證。https://bit.ly/2ZwkYgZ

-郭家耀：利率市場化改革不利內銀股。https://bit.ly/2PbkaKf



●星級警報！孳息曲線之父：美明年下半年勢衰退。



●哈佛知名學者：香港社會動盪恐引發全球經濟衰退。



●港元期權預示跌穿7.85？金管局：不反映實際情況。



●【專家樓評】劉嘉輝：9月一手交投量料回升。



●祥和苑遺產物業620萬沽，低銀行估價最多20%。



●天富苑累減82萬沽，為新居屋攪珠後首宗成交。



●泓景臺一手業主沽三房戶，勁賺過千萬！



●二手樓價指數回升0.09%，料中秋後見真章。



●新盤部署：MARINI開放售樓處，已錄足額認購。

-MARINI睇樓客：能承受樓價跌10%。

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