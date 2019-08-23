【深度解構】哈佛教授、聯儲官員警告：香港恐引爆全球

香港面對重大社會動盪，至今未見緩和，引發全球關注，不少頂級學者及金融專家皆警告，若動盪持續下去，攬炒的不只是本土或大中華地區，而是全球！



【哈佛教授：香港是全球衰退「引爆點」】

外國傳媒報道，古巴出身的著名經濟學家、美國哈佛大學著名經濟學教授Carmen Reinhart警告，香港政局動盪可能是引發全球經濟放緩、甚至衰退的「引爆點」。



全球經濟增長受到衝擊，當中的主要原因包括中美貿易戰愈演愈烈，在Reinhart眼中，香港是其中一個主要關注點。她說：「其中一個讓我感到極其驚訝、而要密切關注的是香港亂局，這會影響中國內地及亞洲區的經濟增長。它不是單單獨立的地區問題，而是真的會為全球帶來影響。因此，香港可以是全球經濟放緩、甚至衰退的非常重要引爆點。」她再三強調，香港是重要因素、香港是重要因素，因香港擁有國際金融地位！



數月前，Reinhart曾警告香港樓市出現泡沫迹象，更指香港部分表現令人想起愛爾蘭、西班牙，以及冰島在危機前的狀況。她現時警告，全球經濟是可以受「砰一聲」(即突如其來的事)或「吱吱喳喳的聲音」(即持續不斷的事)打擊，當中的風險包括中國出現大量資金外逃、人民幣再貶值，以及區內的其他問題惡化。



她又說：「不太引人注目的部分已開始轉弱；早已是相當重要的放緩部分變得更糟糕。然而，全球經濟引爆點總不是因『大龍鳯』而造成。」



【聯儲官員也關注】

事實上，連聯儲局官員之一、波士頓聯邦銀行行長Eric Rosengren也將香港危機列入「全球憂慮名單」。



他說：「香港有清晰的問題，並會帶到國際市場。香港是全球其中一個偉大的城市，所以我們要關注問題怎樣解決。」



【著名分析員：經濟大麻煩恐持續數個月以上】

資深財務分析師、曾任全球著名財經雜誌《巴隆氏》周刊亞洲版執行主編William Pesek於8月上旬在日本媒體撰文指出，香港示威動盪已持續兩個月，可能會使內地政府堅持強硬態度，恐讓香港經濟前景愈來愈悲。



目前社會動盪已導致商店關門、航班停飛、鐵路運輸中斷、樓價下滑、罷工、罷市，Pesek在文中引述評級機構惠譽說法，指投資者已愈來愈不滿，可能導致香港長期商業信心受損，更可能是「永久」，許多投資者可能會將目光從香港轉向新加坡、東京等地。



他又認為，在美國總統特朗普目前咄咄進逼下，中方對香港的態度會更強硬，因此香港經濟的大麻煩可能持續數個月以上。



【大鱷：恐成為全球經濟攬炒「黑天鵝」】

電影《沽注一擲》主角馬克·鮑恩的原型、FrontPoint Partners LLC對沖基金經理艾斯曼(Steve Eisman)更早在8月9日接受媒體專訪時已警告，現在並不擔心美國金融體系再次崩潰，但的確有一隻「黑天鵝」令他擔憂，就是香港！他坦言，擔心香港示威動盪持續，可能會損害全球經濟，成為全球金融市場的「黑天鵝」。



所謂「黑天鵝」，是指難以預測，並具破壞的事件，2008年金融海嘯便是著名例子。換言之，艾斯曼擔心香港會成為發生類似2008年全球金融海嘯的「藥引」。



事實上，香港近期《逃犯條例》修訂觸發連串示威衝突。艾斯曼直言，現在美國金融體系建全、幾乎沒有系統性風險，如果市場要出現「黑天鵝」事件，香港現況正是潛在的「黑天鵝」！假設香港的情況進一步升級，便會對全球經濟產生實際影響。



他又認為，香港的示威動盪或會影響到中美貿易戰，對中美貿易談判構成負面因素，甚至波及全球市場。中美貿易戰開打1年多，並拖累全球經濟，最近美國與中國的關稅戰已延伸至貨幣戰，市場和商業情緒都十分糟糕。



艾斯曼是華爾街傳奇人物，在2008年金融海嘯時，是極少數能靠沽空美國樓市大賺一筆，其一戰成名的故事更被改編成電影《沽注一擲》(The Big Short)，在電影中被描繪為「有點精神分裂症」。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。