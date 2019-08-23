【fb直播】內銀業績殺到　醒你入市攻略！

港股今個星期區間波動冇乜方向，二萬六關來來回回跌穿完又上過。下星期建行(00939)及中國銀行(03988)公布業績，恒指好大機會又Chok過？



友邦(01299)中期多賺逾1倍符預期，中期息增加14%，股價跑贏大市！不過彈力似乎一般，要重上80元有難度？反而隻中國人壽(02628)出完業績突破埋250天線，順勢上番20元冇問題？



大摩升中國中藥(00570)評級至「增持」，股價抽升逾一成，石藥(01093)及中生製藥(01177)順勢再升！藥股唔識抖？



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