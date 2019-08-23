中裕燃氣：行業正洗牌　下半年收購2至3個項目

中裕燃氣(03633)行政總裁兼執行董事呂小強表示，全年資本開支預算30億元，比原先預算多出10億元，上半年資本開支為20億元。



他解釋，上下半年資本開支預算有差別，是因為收購價錢難預計。公司上半年共收購4個項目，位於河南及河北省地區，他未有透露內部回報率(IRR)，但他指，併購計劃對盈利有正面影響。他亦透露，下半年公司將收購2至3個項目，佔資本開支約5億元。



他表示，未來收購項目會考慮廣東或中西部地區，原因是由於公司總部早年搬遷至深圳，及中西部有較多具氣源的省份。他認為，行業正處於洗牌過程，國內其他同行也在積極併購，公司未來會專注業務有機增長以及併購計劃，以增加競爭力。



公司由去年開始派中期及末期息，他表示，以後都會派發中期息，佔盈利約三成，並「希望可以派多啲」。他強調，資本開支上升不會影響派息。



另外，他表示，不會更改全年增長指引，根據歷史往績，全年燃氣銷量受到季節因素影響，繼而令上下半年增長有差別，但公司會維持21億元的全年銷量目標。



債務狀況方面，他解釋，目前公司外債佔比約30%，並表示會比較成本及效益下，利用市場工具對沖，有信心可維持穩健的資本結構。



針對近日市況，他認為，市場的不明朗因素已消退，受惠國內「煤改氣」及補貼政策，帶動整個天然氣行業板塊增長。同時，國內目前主要鼓勵內需，行業不太受中美貿易戰影響。

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