OPPO、vivo、小米橫掃東南亞　次季市佔升至62%

外媒報道，最新調查顯示，來自中國大陸的3大智能手機廠商OPPO、vivo，以及小米，在東南亞5個國家市場大受歡迎，今年第2季合佔該地區62%市佔率，較去年同期的50%進一步攀升。



國際市場調研機構Canalys報告指，目前，三星、OPPO、vivo，以及小米在泰國、越南、菲律賓、馬來西亞，以及印尼的智能手機出貨量中佔據主導地位，在以上5個市場中都霸位前列位置。



Canalys報告稱，在東南亞，OPPO在追趕三星，小米則已在第2季，取代華為佔據市場第4的位置，華為已經不在前五之列。Canalys在報告中沒有列出華為的出貨量和排名。



報告顯示，東南亞主打中低端智能手機，75%出貨量來自200美元以下的機款，而這細分市場的品牌忠誠度相對較低。OPPO、vivo和小米等以超強性價比，以及創新功能成功搶奪當地的消費者。



報告又指，雖然三星電子出貨量一度連續3季出現下滑，但它在第2季止住頹勢，取得5%增長，市佔率25%，目前仍舊是東南亞地區的龍頭老大。OPPO、vivo和小米分別穩居第2、第3和第4位。第二季，OPPO實現49%的有史以來最大增幅。



Canalys報告顯示，今年第2季，在亞洲的3,070萬部手機總出貨量中，以上3大中國手機品牌合佔62%，高於去年同期的50%。



另外，小米和OV成立互傳聯盟，手機文件數據可跨品牌傳輸。市場分析相信，這3家在中國智能手機市場出貨量排名2至4位的手機廠商大聯盟，目的是期望與排名首位的華為抗衡。



在周一(8月19日)，小米、OPPO、vivo三大手機廠商以「移動點對點快速傳輸協議」為傳輸標準，聯合成立互傳聯盟，為用戶帶來更好的文件傳輸體驗。此舉將突破智能手機互傳文件數據的平台壁壘——幾乎所有手機廠商僅支持品牌內部的文件數據互傳。據悉，互傳功能近期將開啟公測，上線時間預計在8月底。



事實上，Canalys發布今年第2季中國智能手機市場的報告顯示，季內中國智能手機出貨量共9,760萬部，按年下跌6%；其中，除了華為，包括OPPO、vivo、小米等其他手機廠商的出貨量均呈下降，唯獨是華為出貨量按年增長31%，而小米OV按年下滑的幅度均超過10%。因此，市場相信，小米OV構成互傳聯盟確有實際需要。

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