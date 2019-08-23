人民幣再創逾11年新低！專家：短期不會狂貶

外國傳媒報道，雖然周五(23日)在岸人民幣繼續刷新逾11年新低、離岸人民幣更跌穿7.1關口，再創新低，但預計這種跌勢不會持續太久，因按計劃，未來幾天中美將通電話，9月初中國仍計劃赴美展開「面對面」磋商，而一個多月之後，中國亦迎來慶典。



由於中美貿易摩擦升級，境內外人民幣8月至今兌每美元一度貶值3%和2.8%。此前為了穩定市場預期，中國人民銀行(即中國央行)通過中間價(即反映官方意願)逆周期調控、發聲維穩等方式控制人民幣的貶值節奏，近日亦出現中資行收緊離岸人民幣流動性的情況，同時也有中資大行在即期和掉期市場提供美元流動性。



這些維穩調控的手段目前運作良好，人民幣兌每美元在8月初跌破7元大關之後一直靠穩，市場並未出現恐慌情緒。周五(23日)人民幣兌每美元中間價報7.0572元，刷新2008年3月以來低位，但連續第3日強於市場預期，顯示中間價逆周期因子持續發揮作用。



TD證券駐新加坡新興市場策略師Mitul Kotecha表示，包括穩定的中間價和其他因素，讓市場相信中國不願意人民幣快速貶值。他預計，人民幣兌每美元在今年底將收在7.1元左右。



花旗銀行駐香港策略師Ken Peng亦指，人民銀行每天發布的人民幣中間價非常穩定，交易員也不願意沽空人民幣，免得被挾。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，考慮到中美雙方都持有強硬立場，預計短期內中美很難找到化解衝突的方案，下一個關鍵節點是9月初的中美談判。



豐業銀行策略師高奇也表示，雖然在中美談判期間，人民幣很大機會徘徊7至7.1區間，但如果美國加碼對華關稅生效，中國將推出「不可靠實體清單」，人民幣可能短暫跌向7.2。

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