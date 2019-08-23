【中環剝花生】社會動盪　樓價終須一跌？

香港社會動盪已持續兩個月，香港樓價首當其衝受到打擊，減價、劈價、蝕讓的消息不斷湧現，唔通業主正步向要錢唔要貨呢一步？



雖然二手市況慘淡，一手市場新盤仍然取得佳績，大埔白石角及荃灣新盤項目更即日沽清！到底係發展商低價賣樓，抑或市場有咩啟示呢？



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