碧桂園服務：併購將「擇優選優」　全年在管面積料達標

碧桂園服務(06098)今年首7個月收購項目合共5個。執行董事兼總經理李長江表示，公司未來以「品牌拓展為主，併購為副」，在併購方面會「擇優選優」。稍早公司收購嘉凱城及港聯不動產服務，他認為兩間公司均非常優質，該收購能補充公司的短處。



該公司全年在管面積目標約7千萬平方米，上半年達成目標約一半，他認為全年可以超越7千萬平方米的目標。



針對公司住宅及非住宅(商業)項目的比例，目前住宅佔比90%以上。他表示，公司未來會重視非宅業態的發展，同時表示「千萬不要以為住宅(的毛利率)一定低」，從收購價格角度而言，住宅項目的回報更好。另外，物業管理業務第三方佔比由去年同期的9.2%，升至23.2%。公司亦表示，隨着第三方的拓展加速，公司的物業管理組合也會漸趨多元化。



李續指，國內收緊房地產，地產發展商更需要優秀的物業管理公司，以提高顧客購買房產的信心。



問及「鳳凰會」APP業務發展，首席財務官兼聯席公司秘書黃鵬表示，該業務屬社區增值服務，收入佔比較少，但前年開始已經在發展，為今年的初步盈利打好基礎。

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