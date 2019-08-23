華爾街末日預言：未來數周仍可能有「海嘯級」冧市

外國傳媒報道，早在6月初已預言，目前市況似2008年金融海嘯前夕，並在8月初警告，8月底或9月初會上演「海嘯級」冧市，被媒體視為華爾街「最大末日預言者」的野村證券量化團隊分析師Masanari Takada最新重申，仍認為8月底或9月初，美股將見到「雷曼式」拋售及崩潰。



他認為，隨着聯儲局主席鮑威爾即將發表重要演說(香港時間周五晚上10時)，債市的「孳息倒掛」警號不停，美股遭遇災難性拋售的可能性依然存在，8月底或9月初大跌風險未完全消除。



他指出，市場正等待鮑威爾的演說內容，但這可能是觸發美股立即崩潰的潛在風險，因市場接近一廂情願，相信鮑威爾會「放鴿」，但此想法仍無法確定。



事實上，近日多位聯儲局官員表達了「偏鷹」想法，例如堪薩斯聯儲銀行行長Esther George、費城聯儲銀行行長Patrick Harker、達拉斯聯儲銀行行長Robert Kaplan均認為，應先觀察，不需要立即更寬鬆。



因此，Takada稱，只要鮑威爾講話令人失望，避險基金將再次逃離美股。再者，如果債息曲線出現更深「倒掛」，可能會使中長線投資者減持股票，轉向債市，進一步加大股市拋售壓力。

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