美團6個月虧損大幅縮至逾5億人幣　次季扭虧

美團點評(03690)公布，截至2019年6月30日止6個月收入418.76億元人民幣(下同)，按年增加58.93%，錄得公司權益持有人虧損5.54億元，按年收窄98.07%；每股虧損0.1元，不派中期息。



單計第2季，集團收入227億元，按年增加50%，在毛利大增下，錄得盈利8.77億元，扭轉去年同期虧損77億元的劣勢。期內平台總交易金額由2018年同期的1,237億元，增長28.7%至1,592億元。



若以第2季計，餐飲外賣分部的收入由2018年同期的89億元，增加44.2%至128億元；到店、酒店及旅遊分部的收入由2018年同期的37億元，增加42.8%至52億元；新業務及其他分部的收入由2018年同期的25億元，增加85.1%至46億元。



截至6月30日止12個月，平台的年度交易用戶數目，由截至2018年6月30日止12個月的3.56億，增長18.4%至4.22億。同期平台的每位交易用戶平均每年交易筆數，由截至2018年6月30日止12個月的21.4筆，增長至25.5筆；平台的年度活躍商家數目由截至2018年6月30日止12個月的510萬，增長16.2%至590萬。

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