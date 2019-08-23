【秋季發布會倒數】新iPhone有咩新亮點谷銷量？

2019年蘋果公司(Apple Inc.)的秋季發布會預計會跟往年一樣，在下月舉行，料新iPhone亦將會在活動上正式發布。據外媒引沭消息人士透露，共宥三款新款iPhone會登場，並於當月開售，為該公司第四季度的銷售作出貢獻。



然而，外界最為關注當Apple未能趕及為讓2019年新iPhone有5G加持之際，新機如何能在銷量方面力挽狂瀾？



據報Apple即將推出三款的新iPhone，分別對應iPhone上一代iPhone XS系列(包括XS Max及XS)的，其中，最高階的版本將取名為iPhone XI Pro；至於較便宜的iPhone XR則推出第二代。



以下為關於新iPhone的傳聞︰

●在iPhone XS的「繼承者」iPhone XI中，最大的功能升級，在於其全新的後置3鏡頭系統，可用於拍攝超廣角照片和影片，額外的相機鏡頭亦可捕獲更大的視野。此外，新iPhone的人工智能軟件，可以把3個不同鏡頭捕捉的影象自動校正合成照片，且有與傳統相機相媲美的更高分辨率；在夜晚或是光線很暗的環境中拍攝的照片也會有所改善。



●另外，iPhone XI有顯著升級的視頻錄製功能，使其更接近專業錄影機。另外，Apple開發了一項功能，允許用戶在設備上實時錄製時修飾，應用效果，改變顏色，重新構圖和剪接視頻。



●另一個值得注意的新功能是反向無線充電系統，用戶可以通過將AirPods無線充電盒放在新iPhone手機背面充電。與三星早前的Galaxy手機功能相似。



●機身尺寸方面，iPhone XI料與當前型號幾乎完全相同，並且具有相同尺寸的屏幕，但背面至少有一些顏色與現有的光澤外觀相比具有啞光效果。由於採用了新的防碎技術，新型號在掉落時應該較不容易破損。



●2019新iPhone將包括一個新的多角度面部識別傳感器，可以捕獲更寬的視野，以便用戶把手機方在平面上也可以更輕鬆地解鎖。



●新iPhone大大提高了防水性能，這使得它們可以浸入水中更長時間。



●新的XR將獲得第二台用於光學變焦的後置攝像頭，能夠在不降低質量的情況下進一步放大，以及增強的肖像模式。



●所有新款iPhone都擁有更快的A13處理器晶片。該晶片中有一個新組件，內部稱為「AMX」或「矩陣」輔助處理器，用於處理一些繁重的任務。這可能有助於處影象及擴增實景(AR)。

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除了iPhone外，市傳其他的Apple產品亦有機會作出更新︰



【iPad】

在今年早些時候推出新的中端iPad Air和iPad mini型號後，Apple計劃為更新iPad Pro及其低端iPad。



11吋和12.9吋的iPad pro將獲得與iPhone類似的升級，有升級的相機和更快的處理器。



低端iPad的屏幕為10.2吋。這意味著蘋果可能不再銷售帶有9.7英寸顯示屏的新型號，在使用它近十年後停止使用原來的顯示屏尺寸。



【Apple Watch、AirPods及HomePod】

在去年使用新設計和更大屏幕改進Apple Watch後，今年的變化不會太大，料Apple會把重點放在watchOS 6軟件更新和新的外殼。



Apple正在開發新的AirPods，這些AirPods可能比目前型號更昂貴。新功能將包括防水和噪音消除，料在明年推出。Apple 於3月份推出了新版入門級AirPods，支持免提Siri和更長的電池續航時間。



早在明年，蘋果公司也在開發更便宜的HomePod。目前售價作貴型號銷情久理想。



【MacBook Pro】

Apple正在計劃改進MacBook Pro，屏幕大小或有16吋。新MacBook的邊框將更加纖薄，因此整體吋將接近目前的15吋機型。這預計是自2012年17吋MacBook Pro停產以來的最大手提電腦，這項更新亦反映出Apple希望吸引及留住專業電腦用戶。



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