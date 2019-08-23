全球經貿戰：台灣今年經濟勢成為「亞洲四小龍」之首

外國傳媒報道，台灣周五(23日)公布的工業生產數據，較分析師的最樂觀預測還要強勁，因為企業受惠於美國訂單增長，以及蓬勃增長的5G智能手機需求。事實上，台灣2019年經濟增長勢將為「亞洲四小龍」中最高的一個。



台灣經濟部周五公布的數據顯示，7月工業生產增長3%，市場原本估計收縮0.6%。經濟部表示，7月工業生產創下了同期紀錄新高，隨着台灣公司因貿易戰而將生產線從中國內地遷回本土，令到諸如工廠設備和機械增幅最大。



經濟部統計處副處長王淑娟表示，7月工業生產好於預期，主要是由於電子元件和計算機產品製造商提高本地產量，並收到了美國的更大訂單。企業亦受惠於不斷增長的5G需求，以及即將發布的新智能手機。經濟部認為台灣製造業產出將進一步改善，因為科技產品需求高峰即將於秋季到來，而且貿易戰促使企業重組全球供應鏈。



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