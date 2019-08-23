「百業之母」又炒人！德國第2大銀行擬裁2000職位

外國傳媒引述消息人士報道，受累於全球經濟疲弱及負利率，德國第2大銀行德國商業銀行考慮於2023年前削減2,000個職位，並在9月底的會議上作最後決定。



該行在德國擁有1,000家分行，員工數目已由2015年底約4.3萬人，降至今年6月約4.07萬人。早前該行訂立裁員目標，在2020年前將人數降至3.6萬，惟今年初決定將目標維持在3.8萬人以上。除考慮裁員外，該行也可能關閉分行，將分行數目削至800至900間。



早前有報道盤點，隨着經濟前景疲弱，截至8月中，作為「百業之母」的全球銀行業今年已宣布裁員超過48,500人。最顯著的莫過於歐洲，當地銀行正準備迎接「負利率」政策繼續施行、甚至深化。過去5年，這項政策嚴重侵蝕銀行利潤。



講起裁員，以德國陷入困境的德意志銀行最狠，計劃到2022年大幅炒18,000人，接近其員工總數的20%。西班牙的桑坦德銀行、英國的滙豐控股和巴克萊，以及法國興業銀行也在裁減數以千計的工作職位。據消息人士透露，意大利最大銀行裕信正考慮裁員多達1萬人，這數字仍未包括在全球統計數據中。



事實上，全球銀行業裁員總數其實可能更高，因為一些銀行裁員時並未披露總體影響。另外，今年宣布的一些裁員計劃尚未完成。

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