瑞聲：不做廉價解決方案　有信心毛利率重回40%水平

瑞聲科技(02018)第2季整體毛利率按年大跌10.2個百分點至25%，創公司近十年近低，亦距離公司原定毛利率目標40%愈走愈遠。董事總經理莫祖權強調，瑞聲定位不做廉價的解決方案，聲學及電磁傳動業務部分產品仍達到毛利率40%水平。



他稱，在聲學業務中，旗下超線性結構產品(SLS)為公司獨有技術平台，上半年在安卓智能手機的市場份額增至50%，預期下半年將可進一步提升至70%，加上升級版SLS產品料於下半年推出，其平均售價大為提高，現時其產品應用領域亦擴展至汽車等行業，料可提振下半年毛利率表現。



至於被瑞聲視為新增長的光學業務，莫氏稱，目前公司塑膠鏡頭已成為全球前三大供應商，短期目標是逐步增加5P及6P鏡頭銷售佔比，儘管年內晶圓級玻璃鏡頭貢獻有限，但隨着公司逐步提高產能規模，包括計劃在下半年將每月產能增至5,000萬件，明年初則料達6,000至7,000萬件，有信心可繼續提升盈利，其毛利率亦可貼近行業水平的40%。



他坦言，為平衡產能布局，公司自2014年已在越南設廠，但中美貿易戰對全球經濟及智能手機出貨量均有影響，繼而令部分客戶調整訂單，重申公司會積極抵抗短期波動影響。



瑞聲自去年開始不再作業績指引預測，但他透露，公司內部中長期目標是聲學、振動馬達、精密結構件及光學四條生產線，年銷售額可達100億元人民幣。惟最終達到目標的時間表，則需取決於外圍市場、5G及智能家居等發展。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。