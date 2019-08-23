日本國債將全「負息」　特朗普又眼紅？

特朗普早前眼紅德國拍賣30年期「0」利率債券，稱德國用負孳息率與美國競爭。面對日本所有國債即將跌入負孳息率區間，他可能又要發炮了。



外國媒體報道，限期在15年內的日本國債孳息率目前都是負值，然而情況可能近一步惡化，所有年期國債可能步德國後塵，都跌入負孳息率區間。



PineBridge Investment固定收益投資主管Tadashi Matsukawa表示，投資者正在尋求買入30年期和40年期債券，這將使到所有期限債券的孳息率都落入負值。



另一個催化劑因素是日本央行，日本10年期國債孳息率已經進入約為-0.25%的灰色區域，這可能迫使央行將可接受區間由目前的-0.2%至0.2%擴大。事實上，日本央行行長黑田東彥表示，有足夠的空間降低目標區間，他的副手雨宮正佳本月也建議區間可以擴大。



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