【一手盤攻略】日出康城新盤MARINI究竟有幾正？

近年發展越見規模的日出康城，升值潛力被市場睇高一線，故新盤經常一推售就引起市場極大迴響，並迅速沽清！就如2018年推出熱賣的5期MALIBU；而今年推出7期MONTARA及GRAND MONTARA銷情亦相當理想；而新鮮出爐的9A期臨海項目MARINI，屬同系「澳東O'EAST」最新登場項目，相信將再次創下銷售佳績，準買家唔好再錯過喇！



日出康城經過精心佈局及規劃，生活配套愈趨完善，居民經港鐵康城站來往中環、港島東及九龍東三大主要商貿區都相當快捷外，港鐵48萬呎大型旗艦商場「The LOHAS康城」亦預期可於2020年落成，提供近150間形形色色的商舖，屆時居民無論消閒以至購物需求都能夠輕鬆滿足！另外，MARINI將有24小時有蓋行人天橋連接旗艦商場THE LOHAS，經商場前往港鐵康城站約7分鐘。



仲有一個賣點不得不提，就是區內的投資潛力！灣仔入境事務大樓最快將於2023年遷入將軍澳，勢必為區內帶來一大批的優質租客；而興建當中的將軍澳跨灣連接路、將軍澳–藍田隧道 、T2主幹路以及中九龍幹線，預計2021-2025分階段年完工; 項目鄰近將軍澳跨灣連接路，係日出康城最近大橋嘅住宅之一，前往港島及九龍市區僅需8分鐘，屆時日出康城交通將更四通八達！



MARINI提供647個單位，間隔設有一房至三房連一套房，不設工作平台，間隔方正 。住宅以玻璃幕牆設計，設逾3萬平方呎英式園林、超過4.4萬平方呎住客會所，區內亦有逾100萬平方呎綠化園地。此外，屋苑鄰近海濱長廊，居民可飽覽將軍澳海灣及藍塘海峽景致，想了解更多有關MARINI的資料，馬上觀看影片！



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

