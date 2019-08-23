內企債務嚴峻！有青海企業被傳未準時還債息

美國著名財經媒體彭博社報道，中國青海省投資集團2020年到期的美元債再次未能按時付息，市場人士擔憂這家有政府背景的發行人，是否能在外界幫助下，有效解決財務困難。



消息人士稱，截至8月22日，青海省投資集團有限公司未能支付本金3億美元、票息7.25厘的美元債利息，且公司正與金融機構進行融資協商，以延期償付票息。該期債券將於2020年2月22日到期，募集說明書中並無償還寬限期條款。彭博社致電青海省投尋求置評，但未獲接聽。



報道指，該隻債券今年2月也未能按時付息，公司據悉在幾日後延期付了票息。而在7月，消息人士則稱，公司按時匯出了2021年到期的另一隻美元債利息。隨着青海省投旗下美元債多次陷入償付危機，部分市場人士擔憂政府支持能否有效幫助解決公司財務困境。



有分析稱，青海省投這隻債未能按時付息，體現出公司盈利情況差，財務壓力大，再融資遇阻。短期內要解決公司的流動性問題，只能靠地方政府協調進行債務展期。青海省投不算城投，政府是否直接支持，以及支持的空間有多大，都存在較大不確定性。



不過，美國實時新聞網站REDD引述消息人士報道，在青海省政府的幫助下，公司周五(23日)已匯出昨日(22日)到期的大約1,090萬美元票息。



彭博社3月曾引述消息人士報道，國家開發銀行正與青海省政府進行商談，討論通過低息貸款置換部分青海省投資集團的境內高息債務。評級機構標準普爾在6月的報告中稱，青海省投償付有賴於政府支持，且公司雖然正在與青海省政府討論有關其流動性問題的長期解決方案，但尚未制定具體計劃。標普目前給與公司CCC+評級，且維持在負面信用觀察名單中。

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