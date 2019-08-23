樓價UPDATES：二手居屋頻錄減價成交

二手居屋市場近期頻錄減價個案，屯門翠寧花園剛有單位減價約5.6%後，獲買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。





九龍區



●簇新屋苑放盤不乏棒場客，紅磡環海．東岸1B座中層A室，實用面積228方呎，屬開放式間隔，以447萬元易手，實用呎價19,605元。上址為原業主於2015年9月購入，當時作價358萬元，持貨近4年沽出，帳面獲利89萬元。



●將軍澳新都城2期10座中層A室，實用面積441方呎，單位原叫價710萬元，放盤僅兩天，速獲同區用家以701.5萬元承接，實用呎價15,907元，低市價約5%。原業主早於1998年9月購入上址作自住用途，持貨約21年帳面獲利515.6萬元。



●西九四小龍本月至今暫錄7宗成交，泓景臺佔4宗，平均實用呎價19,035元。該盤3座高層B室，實用面積676方呎，採三房包括套房間隔，成交價1,335萬元，實用呎價19,749元，單位17年升值逾3.3倍。



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新界區



●翠寧花園4座低層G室三房戶，實用面積592方呎，區內首置買家鍾情單位間隔四正，可靈活擺放家具，同時單位附有基本家電，加上原業主增加議幅，累積減價達27.1萬元，於未補價第二市場以452.9萬元購入，實用呎價為7,650元。原業主於1991年以約49.6萬元入市，期內升值逾8倍。



●屯門居屋置樂花園3座低層G室，實用面積511方呎，屬三房間隔，獲區內人士以1.3萬元短租三個月，並一次過繳付期內租金，實用呎租25.4元。據了解，該租客原本居住的單位需裝修，故物色租盤暫住。



●青衣翠怡花園由於陸續有業主願意減價，帶動近日再錄買賣。屋苑1座低層C室，實用面積365方呎，採兩房兩廳間隔，望園景。原叫價600萬元，經議價後減價30萬元，以570萬元沽出，實用呎價15,616元，5年升值約87%。該盤8月份錄得約3宗成交，現時放盤量約20個，叫價由585萬元起。



●元朗區本月以減價成交主導，YOHO MIDTOWN第1座中層A室，實用面積443方呎，叫價748萬元，議價後以733萬元易手，實用呎價16,546元，單位9年升值450.8萬元。

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