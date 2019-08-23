智能點餐系統　AI幫你諗埋食乜！

AI(人工智能)愈嚟愈貼地，相信大家都試過入到麥當勞諗唔到嗌咩餐，想食漢堡包又想食炸雞。有時真係心諗，有人幫我揀埋就好喇！今次真係夢想成真嘞，麥當勞收購咗AI公司Dynamic Yield，用佢嘅技術整咗個Drive-Thru訂單(即是外國駕車人士光顧餐廳時，免下車就可落單的服務)，唔使客人傷腦筋，AI會為每個客人諗吓食乜，帶嚟個性化點餐體驗。



到底呢個AI落單有咩咁犀利呢？原來，AI會根據唔同嘅時段、天氣、餐廳流量同趨勢為每個客人推薦唔同嘅餐單，簡單啲講，晴天同雨天佢會推介唔同嘢食俾客人。唔止咁架，佢仲細心到會根據一個客人當前嘅選擇，又或者觀察你嘅心情，推薦一啲唔同嘅配搭、優惠，咁以後就唔使左諗右諗啦。



其實唔止麥當勞，墨西哥風味連鎖餐廳Chipotle Mexican Grill都有用AI為客人提供個性化點餐服務。用咗佢之後，餐廳嘅第二季營收增加咗13.2%，達到14億美元，交易數量多咗7%，而平均點餐消費就多咗3.5%。



靠AI，員工就唔使用咁多時間同客人溝通，處理訂單嘅效率高啲。出餐快咗，自然多咗人返轉頭幫襯，公司生意自然亦會好咗啦！AI點餐唔知幾時會喺香港有得用呢？



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。