救市代價！專家：中國債務問題已「不能再忽視」

外國傳媒報道，歷任大行分析員、著有暢銷書《紅色資本主義》作者之一的獨立分析師Fraser Howie認為，中國巨額債務問題已不容忽視，對中國人民銀行能「實際減息」抱懷疑態度。



他指出，雖然中國陸續推出刺激經濟政策，但巨大隱性債務正削弱救市效果。他說：「中國的問題已遠遠超過引爆點，債務已無法忽視，為了償還債務所需付出的成本，幾乎把所有事情都分散了。中國政府現在有大型刺激經濟計劃，再度推動信貸，並要成為全球需求的主力，但很明顯必須付出代價，他們正準備因而受苦。」



根據國際金融協會(IIF)估計，今年首季中國政府、企業及家庭的債務總額，高達中國GDP的303%，更佔全球總債務約15%。相比之下，2018年首季比重約297%，即為了救市，債務已高不可攀。



因此，Howie表示，中國經濟面臨巨大逆風，包括許多企業正離開中國，中國亦正成為一個基於各種原因，而愈來愈不適合投資的國家。

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