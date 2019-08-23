中美貿易戰憂慮重燃　美股道指低開147點

中美貿易戰憂慮重燃，美股早段偏軟，道指低開147點，至26,105點，納指瀉51點，至7,939點。市場注視聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年度研討會開幕演說，會否暗示進一步減息。



憂慮關稅影響，蘋果公司股價早段跌1.26%，至209.78美元，晶片股高通（Qualcomm）亦挫1.04%，至76.34美元。



玩具商孩之寶（Hasbro）同意斥資40億美元收購倫敦上市的娛樂製作室Entertinment One，每股作價5.6英鎊，較周四收市有26%溢價。交易是孩之寶歷來最大宗收購，令公司獲得新品牌如小豬佩奇。孩之寶股價早段報108.44美元，挫5.17%。



雲端軟件商Salesforce上季業績及今季收入指引均勝預期，股價早段升5.29%，至156.09美元。

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