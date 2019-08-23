財經評論：社會動盪損金融　港元地位受考驗

自6月以來，香港社會出現回歸後最嚴峻的動盪局面，大規模的示威遊行和抗議活動引起國際關注。事實上，持續的衝突事件，已對經濟造成嚴重打擊，不少投資者開始會問，香港仍然是一個安全的投資地方嗎？究竟香港這個國際金融中心還可以信賴嗎？港元的獨立地位和聯繫匯率制度牢不可破嗎？



受到內憂外患的衝擊，香港第三季經濟按季負增長高唱入雲，全年亦有機會陷入衰退。如今海內外投資者都在密切留意香港局勢變化，並極可能正審視香港在區內的投資戰略位置。



近月港元轉弱，拆息趨波動，觸動投資者神經。港元遠期匯率跌穿7.85，市場上更出現一些行使價超越7.85的港匯期權合約交易，令人擔心聯繫匯率。儘管金管局開腔派定心丸，表示並不反映實際情況，但有國際銀行指出，7月以來流出香港的資金明顯增加。



聯匯制度至今運作逾三十年，經歷多次風雨考驗，眼前港匯遠期匯率波動亦非首見，當中涉及的原因複雜。過去香港國際金融中心地位穩固，先決條件是社會穩定，資金自由進出，有完善的司法制度保障。在一國兩制之下，香港享有高度自治，藉着獨立關稅地位，貿易及物流成為經濟的重要支柱，經貿活動帶動金融服務需求，大量中國企業在港融資，外資透過香港這個可靠的平台進入中國市場。



可如今一場反修例風波引發的動盪超過兩個月，並尚未有解決迹象。在外資眼中，事件中誰對誰錯並不重要，最擔心是事件若一直拖下去，將威脅在港投資的安全。資金以「腳」投票，信心危機一旦發酵，必然影響金融穩定。



理論上，在聯匯制度下，持有美元與持有港元風險無分別。可實際上，當香港經濟增長持續倒退，因受制聯匯制度，香港不能夠如其他央行般，藉調整利率來提升競爭力，資產價格下調的壓力可想而知。



逾四千億美元的外匯儲備資產，自是捍衞港元穩定的本錢，但別忘記，過去兩年香港銀行體系結餘由超過兩千億元萎縮至五百多億元，若資金外流、結餘不斷減少，勢必進一步打擊港元信心，令股市、樓市變成驚弓之鳥，容易招來國際炒家乘虛而入。



畢竟政治事件的本質複雜，影響深遠，處理得不好，後患無窮。港府除了要設法盡早平息紛爭，還須以實際行動，為可能出現的極端金融風險作出防範，守好香港的命脈！



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