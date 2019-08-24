有線寬頻中期再蝕2.1億

有線寬頻(01097)周五(23日)公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔虧損錄超過2.09億元，不派息。該公司已是連續第11年半業績見紅，累計虧損逾26.83億元，期內總負債更大增五成。



該公司上半年收入按年倒退2.65%至5.71億元，當中主要的電視分部業務更下跌逾9.6%，電視訂戶按年減少5.64%至78.6萬人，而電話客戶也減3.4%至8.5萬人。



受互聯網綜合視頻和應用服務(OTT)平台與其他數碼媒體的競爭激烈影響，收費電視服務的訂戶群及每戶平均訂購收入均持續收縮，期內收入因此受到拖累。



公告續指，電視業務正面對劇烈競爭，加上網上資訊日增與節目內容爭奪戰白熱化，集團採購成本及收視率等多方面持續受壓，預料未來依然艱難。



截至6月底止，有線寬頻的總負債達14.35億元，較2018年同期大增50.44%，當中互聯網及多媒體業務負債更飆升71.29%，電視分部負債亦按年增多逾50%。



有線寬頻3月裁員逾百人，截至6月底為止，該公司共有1,490名員工，較2018年6月底減少超過400人。



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