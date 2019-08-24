震雄爭拗升級　孻仔告控股公司

老牌工業股震雄集團(00057)的家族爭拗愈演愈烈。創辦人蔣震的孻仔蔣志堅於周四興訟狀告蔣家六女、震雄主席蔣麗苑、震雄前公司秘書聶羨萍、現任公司秘書陳志毅、父親蔣震、控股公司震雄投資有限公司(震雄投資)及公司註冊處等。



震雄集團於周四舉行股東會，原董事蔣志堅突然遭近八成反對票踢出董事會。這是周三公司傳出私有化後，管理層突出現人事震動。蔣家二女蔣麗芸形容事件「不尋常」，並促證監會主動介入。她強調，父親蔣震是全力支持蔣志堅，對於有人使用大股東投票權否決其弟連任董事的事，父親本人事前毫不知情。本報就事件向證監會查詢，惟該會不予置評。



根據入稟狀，原告蔣志堅向法庭提出多項要求，包括震雄投資於2019年4月16日舉行的董事會為無效，強調目前震雄投資的董事就只有原告、蔣麗苑、陳志毅及蔣震四人，而非由蔣麗苑、聶羨萍及陳志毅三人所組成的「所謂董事會」；亦要求法庭下令各被告要跟原告一同盡力去推翻「所謂董事會」所作的任何行動。



有分析指，由於集團大股東震雄投資有限公司實際掌舵人為蔣麗苑，是次蔣志堅入稟其實所針對的是她。震雄集團股價周五收報2.87元，升5.13%。

