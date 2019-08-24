歐股收市受挫　SimCorp逆市漲5%

歐股收市下挫，英國富時100指數收報7,094點，跌33點或0.47%；法國CAC指數收報5,326點，跌61點或1.14%；德國DAX指數收報11,611點，跌135點或1.15%。



個股方面，德意志銀行已同意向美國證券交易委員會支付1,600萬美元，以解決其違反《海外反腐敗法》的指控，其股價收跌1.73%。



丹麥資產管理公司SimCorp上半年收入大增21%，其股價升5.04%；防火保溫材料公司Rockwool International績後股價挫15.88%。



中美貿易戰再度升溫，投資者入市氣氛審慎。中國國務院稅則委員會周五(23日)通報，對原產於美國的5,078個稅目、約750億美元，加徵5至10%不等的關稅，包括汽車在內，分別在9月1日及12月15日實施。



美國總統特朗普其後在社交媒體炮轟中方，直言，「我們不需要中國，沒有他們會更好」，又命令美國企業立即開始尋找中國的替代品，包括把企業基地搬回美國及在美國生產貨品。



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