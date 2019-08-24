東方日報B1：居屋冧價賣平兩成　祥和苑劈150萬

整體二手樓市走勢向下，居屋市場更湧現大手鋤價及低價成交。觀塘祥和苑三房戶狠劈150萬元，在已補價自由市場售620萬元，更較銀行估價低近兩成。而沙田愉翠苑未補價第二市場單位，亦以不足500萬元及實用呎價低於一萬元沽出，同為今年1月後屋苑最低。



市場消息指出，上述售出的祥和苑單位為F座高層3室，實用面積548方呎，5月份於自由市場以770萬元放售，累減19.5%後售出，成交呎價11,314元。據了解，該單位屬遺產物業，現時銀行網上估價約712萬至770萬元，即現有售價低估價至少約12.9%。目前屋苑未補價三房放盤，入場費最平約680萬元。



事實上，市況不佳，買家只要勇於還價，業主為求出貨也願意讓步。中原葉桂源稱，屯門兆康苑新近錄得一宗自由市場成交，單位為是S座中層7室，實用面積467方呎，兩房間隔，6月中以550萬元叫價放售。惟業主見市況逆轉，降價至500萬元，直到近日有實客即場議價，終減至471萬元售出，呎價10,086元。



此外，雖新居屋攪珠已塵埃落定，但回流二手市的購買力，對樓價仍未有足夠支持。萬方地產葉搏麟表示，上述售價及呎價兩大關口同時失守的沙田愉翠苑單位，為S座極低層1室，實用面積516方呎，兩房間隔，原叫價500萬元，放盤一星期，減至495萬元未補價售出，呎價9,593元。



原業主於2007年以約111萬元入市，現轉售帳面獲利384萬元，升值近3.5倍。上址售出後，屋苑兩房叫價最低約600萬元。



天水圍有第二市場居屋累劈82萬元易手。祥益蕭嘉偉表示，天富苑P座高層4室，實用面積506方呎，今年3月放盤時開價450萬元，業主一直企硬不議價。隨着市況轉變，7月底調整至390萬元，其後再降低至380萬元獲洽購，買家即場還價，終在未補價市場以368萬元沽出，呎價7,273元。



新買家為白居二人士，5月中已查詢該區居屋價錢，但一直未有睇樓，直到近日新居屋攪珠落實，得知所持籌號沒有機會揀樓，便隨即另覓單位入市。



資深投資者吳龍飛認為，居屋市場在數月前不斷做出新高價買賣，原因是該市場較特別，買家多屬「街坊客」，遇上心儀單位，一般都願以較進取價格入市。



他續指，市況逆轉，發展商開價不像過往進取，附近的二手私樓又平，若居屋業主想出貨，就要有更大幅度的折讓。因為若價格與私人屋苑差距不大，沒有人會選擇居屋，再者政府推出的新居屋「平靚正」地點又好，相信二手居屋市場低價個案還會陸續出現。



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