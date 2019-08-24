貿戰又升級！美股瀉逾400點　騰訊ADR下挫近3%

中美貿易戰進一步激化，全球資產市場急劇受壓，美國股市中段跌幅擴大。道指最新報25,829點，跌424點或1.61%；標指最新報2,874點，跌48點或1.67%；納指最新報7,828點，跌163點或2.04%。



對中國敞口較大的美企股價受挫，蘋果公司急跌3.87%；特斯拉挫4.33%；Nike和3M分別跌2.86%和2.94%。



港股ADR表現疲弱，按比例計算，現報25,617點，跌561點。滙豐控股ADR折合報56.3港元，較港收市跌1.4%；騰訊控股ADR折合報324.34元，較港收市跌2.95%。



即月港股夜期尾市報25,516點，跌597點，低水663點，成交62,866張。



中美貿易戰再度升級，投資者入市氣氛審慎。中國國務院稅則委員會周五(23日)通報，對原產於美國的5,078個稅目、約750億美元，加徵5至10%不等的關稅，包括汽車在內，分別在9月1日及12月15日實施。



美國總統特朗普其後在社交媒體炮轟中方，直言「我們不需要中國，沒有他們會更好」，又命令美國企業立即開始尋找中國的替代品，包括把企業基地搬回美國及在美國生產貨品。



他說：「這些年來，我們的國家愚蠢地損失了數以萬億美元給中國，他們每年偷取我們數以百億美元的知識產權，他們還想繼續。我不會讓這些事情繼續發生！」



他並留言稱︰「我們不需要中國，沒有他們會更好。」他指出，數十年來，中國從美國偷走大量金錢的狀況必須停止。他更命令「偉大的美國企業，立即開始尋找中國的替代品，包括把企業基地搬回美國及在美國生產貨品。」



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