人民幣離岸價急跌0.5%　低見7.13直逼新低

中美貿易戰進一步激化，美國總統特朗普要求企業把企業基地搬回美國，市場憂慮中國資金外流，人民幣匯率急劇受挫。離岸人民幣(CNH)兌每美元急跌0.53%，報7.1269，最低見7.1336，逼近8月6日所見的歷史新低(7.14)。



美匯指數周五報97.77，跌0.41%。資金湧入金市避險，紐約期金報每安士1,534.4美元，升1.72%。



中美貿易戰再度升溫，投資者入市氣氛審慎。中國國務院稅則委員會周五(23日)通報，對原產於美國的5,078個稅目、約750億美元，加徵5至10%不等的關稅，包括汽車在內，分別在9月1日及12月15日實施。



美國總統特朗普其後在社交媒體炮轟中方，直言「我們不需要中國，沒有他們會更好」，又命令美國企業立即開始尋找中國的替代品，包括把企業基地搬回美國及在美國生產貨品。



他說：「這些年來，我們的國家愚蠢地損失了數以萬億美元給中國，他們每年偷取我們數以百億美元的知識產權，他們還想繼續。我不會讓這些事情繼續發生！」



他並留言稱︰「我們不需要中國，沒有他們會更好。」他指出，數十年來，中國從美國偷走大量金錢的狀況必須停止。他更命令「偉大的美國企業，立即開始尋找中國的替代品，包括把企業基地搬回美國及在美國生產貨品。」



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