英倫銀行行長：英國經濟第三季或呆滯　關鍵要睇...

英倫銀行行長卡尼表示，英國經濟上個季度略有收縮，從目前的情況看，在第三季可能停滯不前，即使剔除英國脫歐波動的影響，經濟潛在增長仍顯得乏力。



他稱，儘管市場對全球央行放寬政策的預期升溫，但環球經濟勢頭依然疲弱，其他國家持續的貿易緊張局勢可能對全球企業信心和活動產生影響。而英國經濟前景主要取決於脫歐的性質和時機，何時以及如何脫歐的不確定性所產生最明顯的後果，就是企業投資疲軟。



假設英國無協議脫歐，他重申即使央行對英鎊貶值導致通脹上升的容忍度有限，亦可能不得不放寬貨幣政策，以幫助經濟。如果英國脫歐被推遲到10月31日的最後期限之後，央行需要應對國內通脹回落和進口通脹抬頭這兩種截然相反的力量。但如果英國和歐盟在10月31日前達成脫歐協議，為向新關係過渡鋪平道路，那可能需要有限且漸進的加息。



英國第二季國內生產總值(GDP)按季跌0.2%，差過經濟師預期零增長，更與首季增長0.5%背道而馳，並為6年以來首次收縮。單計6月份，英國經濟陷停頓。若按年計，英國次季經濟增1.2%，亦差過預期的1.4%增幅，反映上季庫存減少44億英鎊，拖低增長2.15個百分點，顯示很多企業在原先3月29日英國脫歐死線押後之後，掉頭減少庫存，而上季經濟亦受到汽車廠將原本夏天維修期推前至4月所影響。



儘管市場預期英國第三季將出現溫和復甦，但脫歐不明朗和環球經濟疲弱，將限制增長步伐。



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