貿戰激化：分析料中國經濟難保六　恐創1990年以來最慢擴張

中國宣布新一輪加徵關稅措施後，美國亦隨即調升對華關稅。彭博社早前對14位經濟學家的調查顯示，美國政府對3,000億美元(約2.34萬億港元)中國貨加徵10%新關稅實施後，料中國國內生產總值(GDP)增長將下降0.5至1個百分點，至低於6%，勢創1990年以來最慢的經濟擴張。



惟如今美國進一步加徵對中國貨品的關稅，恐進一步深化中國經濟增長放緩的速度。美國總統特朗普宣布原定9月1日起向3,000億美元中國貨徵收的10%關稅，調升至15%；而原定10月1日起向2,500億美元(約1.95萬億港元)中國貨徵收的25%關稅，也進一步調升至30%。



中國第二季GDP按年增速放緩至6.2%，創27年有季度數據紀錄以來最低增速；全年目標是6至6.5%之間。惟分析料隨着美國新一輪關稅生效後，中國經濟增長恐跌穿官方目標區的最低位。



事實上，國際貨幣基金經組織(IMF)早前亦將中國今明兩年增長預測分別下調至6.2及6%。而世界銀行亦將今年全球經濟增長預測由2.9%降至2.6%，料是2016年以來最慢。即使維持中國經濟增長預測不變，亦相信是1990年以來最弱。



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