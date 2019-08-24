1周10大驚奇：星級警告！全球經濟何止攬炒　仲會...

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。



之後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，預計升市到7月30日為止，絕無事後孔明，至今仍未看到曙光！大家不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



其實，事情發展至今，「始祖」是2009年起的量化寬鬆(QE)，美國總統特朗普則令全球推向攬炒邊緣，更恐怖是隨時「禍及整世紀」！



【1、特朗普怎令全球攬炒？貧富更闊！】

曾因2008年金融海嘯一戰成名、近年經常強調沽空港元及人民幣而令港人熟悉的美國著名對沖基金大鱷、海曼資本(Hayman Capital)創辦人巴斯(Kyle Bass)本周警告，各國央行剛剛開始集體實施寬鬆貨幣政策，預計美國利率將持續下降，並跟隨全球一直降至「零」！這種瘋狂的行為將產生嚴重後果，聯儲局印鈔會導致「富人愈富，窮人繼續窮」。



他稱，目前美國是唯一一個債券孳息率高於整數的國家，擁有全球90%具有「投資級別」的債券、有法治及良好的經濟，所有資金都流入美國。不過，由於「政客」無視財政赤字，加上歐洲、中國等地區經濟放緩，估計美國利率將一直降至「零」，後果是可怕的！因為「央行印銀紙的意外後果是：讓富人更富有、讓中產原地踏步、讓窮人維持貧窮。」



他又認為，日本會繼續推進寬鬆貨幣政策，歐洲將重啟量化寬鬆(QE)，中國印銀紙則像是全國消遣活動，「真是太瘋狂了！」



要注意的是，導致全球這樣的正是特朗普，他幾乎每日炮轟聯儲局，要求盡快大量放水！若如巴斯所言，就是製造「富人愈富，窮人繼續窮」！



【2、特朗普怎令全球攬炒？透支未來！】

除了讓全球「富者愈富」，特朗普更透支未來，正如巴斯說有「政客」無視財政赤字！美國國會預算辦公室(CBO)本周公布的報告顯示，受特朗普大打關稅戰等因素影響，導致美國經濟放緩，加快財政預算赤字惡化，目前料美國財赤將在2020財年之前(即2020年10月1日前)突破1萬億美元，時間較之前預期快兩年。



當局預期，2019財年(即直至2019年9月30日)預算赤字將達9,600億美元，並預測赤字金額將在明年正式突破1萬億美元，為2012以來首次突破「萬億」。



外媒指出，雖預赤字突破「萬億」是意料中事，但時間提早了兩年，更何況目前難以斷定是否已「見頂」，同時經濟不像2012年般惡劣，明顯是透支了未來。



當局解釋，導致赤字擴大的原因除了減稅及貿戰外，救災和邊境費用也是主因，並警告隨着美國勞動人口老化及醫療保健開支比例增加，將導致未來10年美國預算持續攀升，屆時將不得不加稅或削開支，以便開源節流。



值得留意的是，面對龐大債務，未來數年單單是支付國債利息的數額，已多於軍事或醫療開支。換言之，聯儲局只會被迫減息，造成「富人愈富，窮人繼續窮」...



【3、特朗普怎令全球攬炒？諉過於人！】

上文提到，特朗普的減稅及貿戰等政策已引起巨大債務，最終聯儲局要焗減息！不過，他本周繼續發揮諉過於人的本色，周三(21日)說：「中國和其他國家貿易協議正做得好，我們唯一的問題是鮑威爾(聯儲局主席)和聯儲局。他就像一個不能推桿、揮桿打空氣的高爾夫球手。如果他做正確的事，美國經濟會大幅增長，需要大幅減息！但不要指望他！」



特朗普又說：「到目前為止，他(鮑威爾)已經錯了，並只會讓我們失望。我們正與許多利率低得多的國家競爭，我們的利率應該低於他們。周二(20日)美元創下美國歷史上的新高。沒有通脹，聯儲局請醒醒吧！這種經濟增長潛力，是幾乎前所未有的！」



他周四(22日)又說：「德國出售30年期債券，孳息率是負。德國與美國競爭，但我們的聯儲局不允許我們做必須的事情。他們讓我們在競爭中處於劣勢。」



其實，不少分析認為，強美元是因特朗普發動貿戰，令資金追逐美元作避險之用，兼且造成經濟放緩，資金就買債避險，絕對與聯儲局政策無關！



【4、特朗普怎令全球攬炒？朝令夕改！】

既然對鮑威爾如此不滿，特朗普大可以透過財政政策刺激經濟，不過，正如上述所說，美國財赤已很驚人，怎刺激？就此，他本周又表演「極速變臉」！首先，他於周二(20日)表示，正「考慮」是否減薪俸稅，但之前不足一日內，白宮才否認會減薪俸稅，特朗普這樣表態，固然惹起美國媒體對他「擔心經濟衰退」的猜想。



特朗普當時說：「薪俸稅是我們正考慮的，很多人也想看到，對我們國家的工人會有很大影響。」他又透露，自己已想了薪俸稅很久，並謹慎地說：「無論我們現在是否採取行動，都不是因為經濟衰退。」



其言論明顯與白宮聲明有別，在特朗普未表態前，白宮不足一日內才說：「確實正在討論減更多稅項，但今次不太可能考慮減薪俸稅。」



不過，到了周三(21日)，他又改口堅稱，不會採用減稅方式來避免經濟放緩，這距離他表示會考慮減稅的說法僅相隔一天。他當時反口說：「我現在不會採取減稅，我們不需要，我們的經濟很強！我不喜歡這東西(資本利得稅與通脹連結)，對於高收入的人來說，可能很好，但是我不打算這麼做，我想為工人階級做些甚麼。」



可惜的是，美國媒體就是不相信他，抨擊改口如此快，也難掩他對經濟的憂慮。事實上，在他這樣朝令夕改下，2年期相對10年期的美債息再次「倒掛」。



【5、特朗普怎令全球攬炒？逆經濟行！】

面對經濟加速放緩，特朗普仍要「死撐」、甚至不惜攬炒，繼續將經濟矛頭指向中國！他本周又表示，蘋果公司(Apple Inc.)這樣偉大的美國巨企應離開中國，短期內能為這些公司提供協助，如果不提供幫助，這些美國公司將會遇到「大問題」。



他又強調，由於生產外移，中國正承受巨大損失，企業不斷從中國撤離到其他不會被徵稅的地方，單是上個月，中國就損失了近200萬個工作機會，未來可能更多。



據悉，蘋果公司的AirPod、Apple Watch，以及HomePod沒有被列入「暫緩」名單，仍將在今年9月1日被徵收10%額外關稅，iPhone則延至12月15日。



另外，特朗普又大讚蘋果公司行政總裁庫克！他說：「不同其他人，庫克經常會打電話給我，這就是為何他能成為一個偉大行政主管的原因。其他公司高管遇到問題時，總會向外尋求費用高昂的顧問，但庫克會直接打給我。」



對於庫克指，徵收中國貨品關稅對蘋果公司不公平，特別是與三星比較，特朗普說：「問題在於三星是蘋果公司的競爭者之一，卻不用付關稅，但庫克要付，短期內我將幫助庫克，因蘋果公司是很棒的美國公司。」



他這樣說之後，媒體一針見血，根本原因就是「打貿戰」，不懂甚麼是「相對優勢」...



【6、特朗普怎令全球攬炒？自身難保！】

事實上，特朗普打貿易戰真的「獨贏」嗎？他本周又遭打臉！成立於1901年、美國最大的鋼鐵企業──美國鋼鐵公司(United States Steel Corp)宣布，將會在未來數周裁員數百人。



集團表示，估計裁員少於200人，主因是密歇根州工廠決定停產。該公司在6月中的時候，已透露有兩個高爐被閒置，原因是鋼鐵價格趨跌及需求放緩。集團預期，密歇根州工廠的裁員行動會維持6個月，幾乎涉及廠內各個範疇。



美國媒體分析指，該國最大鋼鐵企業宣布裁員，讓人懷疑特朗普強調的「本土」政策。他上周才說，向外地收取25%關稅能將本土「垂死」的企業「活化」。



事實上，美國本土的鋼鐵價格在特朗普宣布實施關稅後，一度上揚，惟之後就大幅回落，主因是供應改善，以及汽車和農業機器對鋼鐵需求轉弱。



屬於鋼鐵類別的熱軋卷價格自2018年見頂以來，已累挫近37%；美國鋼鐵公司股價自2018年3月1日以來，累瀉73%。



【7、特朗普怎令全球攬炒？自以為是！】

相信上述所說，或多或少已反映了特朗普的為人，本周他又向外展示其「本性」！事緣他想買下格陵蘭，但丹麥總理直言不賣，並指想法很荒謬。結果惹來特朗普報復，宣布延後原訂兩周後的會談，又批評丹麥總理說法「非常惡劣」。



特朗普說：「當他們(丹麥)說這件事很荒謬，是非常、非常惡劣，且嘲諷的說法。」他補充：「丹麥總理不是在跟我談話，是在跟美國談話，她不能用這種態度跟美國說話，至少在我的領導下不容許。」



他又「教」丹麥總理應該怎說，例如：「不好，我們不感興趣」，而不是「荒謬」！對於特朗普取消會談，丹麥總理表示非常遺憾，但仍說：「期待特朗普前來。」



至於特朗普為何想買格陵蘭？有分析認為，或許與中美貿易戰有關。報道指出，格陵蘭估計蘊藏3,850萬噸稀土氧化物，相比之下，全球總蘊藏量約1.2億噸。美國最近亦與格陵蘭政府簽署開採稀土的合作備忘錄。



事實上，稀土、美債，以及美企在中國市場的商機，是中國反擊美國的「三大王牌」，在5月中美貿易戰升級時，稀土曾被視為反擊手段，因中國稀土產量曾達全球近九成，而且是頂端科技的必要材料。



【8、特朗普怎令全球攬炒？自詡「天子」！】

除了「教訓」丹麥，他本周又為掀起中美貿易戰辯護，說：「這不是我的貿易戰，這是一場早就應該發生的貿易戰...總有人必須這樣做。」接着他望天說：「我是被(神)選中(the chosen one)的人。」他又表示，如果沒有與中國發生貿易戰，他的生活會更輕鬆，故自己是注定要對付中國，解決中美貿易問題。



他抨擊之前的總統忽視中國在貿易的不當行為，並解釋為何進行貿易戰，說：「總有人這樣做，所以我要在貿易上挑戰中國。知道嗎？我們(美國)正取得勝利。」他又解釋：「我被人們指定在這裏，為要把工作做好。這就是我正在做的。」



他又表示，有人說這是特朗普的貿易戰，這不是他的貿易戰，這戰早就應該發生，在過去5、6年，中國從美國搶走5,000億美元，更有知識財權盜竊和其他問題。



【9、特朗普怎令全球攬炒？人口危機！】

其實，全球經濟攬炒未算最可怕，可怕的是特朗普不單止影響「這代人」！他本周透露，正認真考慮結束非美國公民在美國境內產子，而其孩子會自動成為美國公民的制度。



目前根據美國憲法，無論父母移民身份如何，只要在美國境內產子，子女都會自動取得美國公民身份。不過，特朗普坦言，這是荒唐的，「我們正非常、非常認真地考慮這問題」。



有分析估計，2012年有大約3.6萬外國女性在美國產子後，就離開了美國。報道亦提到，佛羅里達州等地也有所謂「生育旅行」，包含俄羅斯、中國，尼日利亞等地的女性，為了達成在美國產子的目的而抵達美國。



除了稚子何辜外，不少研究已證明，移民是能讓經濟可持續發展的根基...



【10、特朗普怎令全球攬炒？遺禍後代！】

最後就是氣候！由於特朗普不相信傳統能源對環境造成的破壞，上任後不久就退出了《巴黎協定》，至今依然沒有任何回轉的心意。在本周六至下周一於法國舉行的七大工業國(G7)峰會，已講明沒有會後聲明，為1975年、即過去44年以來首次，原因之一就是不能為《巴黎協定》達共識。



頂級機構美國國家經濟研究局(NBER)本周發表最新報告指出，若溫室氣體排放沒有按照《巴黎協定》的目標大幅減少，預計到2100年，幾乎所有經濟體都會因全球暖化而受到巨大損失，其中，美國國內生產總值(GDO)損失可能達到10.5%。



報告強調，沒有一個國家能幸免，也沒有一個國家能獲得經濟利益。除了美國，預估到了2100年，加拿大GDP恐減少逾13%；印度的GDP也可能減少10%。



面對全球氣候異常，今年6、7月全球高溫屢創新高，歐洲、印度多地溫度超過攝氏40至50度。國際勞工組織(ILO)指出，再這樣下去，全球勞動時間將因炎熱而平均減少2%，估算到2030年前，全球經濟恐受極端氣候影響，合計損失達2.4萬億美元。當中，對發展中國家影響很大，例如南亞和西非等國家勞動時間減幅將分別為5.3%及4.8%。

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