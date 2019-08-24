富時羅素將A股納入因子增至15%

全球指數公司富時羅素(FTSE Russell)公布9月份季度調整結果，如期將中國A股在全球股票指數系列中的納入因子，由5%提升至15%，並將於9月23日開市前正式生效。



富時全球股票指數系列是次新納入87隻中國A股，其中，大型股新納入14隻、中型股納入15隻、小型股納入50隻，以及8隻微型股。不過，在A股「入富」第一階段，由於該旗艦指數只納入大中小型個股，因此新納入個股為79隻。



是次調整並無個股被剔除。由於市值變動，第一批次已納入的部分個股進行分類調整。大型股當中，新增美的集團(000333.SZ)、大族激光(002008.SZ)等；四維圖新(002405.SZ)、東方電氣(600875.SH)及中國外運(601598)等股份由中型股變更為大型股。



富時羅素在6月完成第1階段第1批次A股納入安排，並將於9月完成A股納入計劃的第1階段第2批次安排。



值得注意的是，富時羅素將在12月進行下一次季度審核，但A股「入富」的最後一步卻是安排在2020年3月。對此公司稱，是為了確保節日前後股市以及貨幣市場都有充足的流動性，故而將第三批次的方案推遲。這三步依次完成後，A股的納入比例將由5%提升至15%，最終將提升至25%。



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