新盤部署：代理指映日灣揀樓率高達9成　開放式及一房戶受捧

億京發展旗下荃灣映日灣周六(24日)進行第二輪銷售，涉及216伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤揀樓率依然高企，約達9成，料傍晚可全數售出，結合上周售出的354伙，該盤兩周已售出570伙。新界客戶佔6成。



陳稱，日出康城項目日前公布首張價單，市場認購反應熱烈，雖然客源或與映日灣重疊，但由於剛性需求強烈，相信兩盤可吸納居屋後籌客源，加上負利率年代，物業仍是港人主要儲蓄工具，兩盤銷售反應將同樣熱烈。



他又認為，美股雖挫600多點，而且美國再宣布向中國加徵關稅，但以周六一手盤銷售情況看來，香港置業氣氛與中美貿易戰關係不大。如果日出康城項目可趕於本月推出，則會調整本月一手預測至1,500宗，與上月相若。



另外，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，以項目首1,000號籌客戶計，該行錄逾8成出席率，約7成為用家，3成則為投資客。按區域劃分，新界區客戶佔近8成，九龍及港島區則佔約2成；開放式戶及一房戶最受追捧。他預期，項目入伙後，實用呎租可達約55港元，投回報率逾3厘。



布指出，過去一周市場緊張情緒輕微降溫，加上新界九龍區新盤陸續推出，觀望氣氛略有改善，料一手主導大市情況下，本月整體一手成交量錄約1,600宗水平，二手則維持約2,600宗左右。展望下月，多個新盤可望推出，一手成交料錄逾2,000宗，二手則錄約2,500至3,000宗水平。



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