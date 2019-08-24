【減價實錄】滿名山一房戶兩個月跌價18萬元

二手市場觀望氣氛濃厚，部分業主態度陸續軟化，擴大議幅吸客。



中原地產分行副分區營業經理何建輝表示，屯門滿名山新近錄得滿庭5座高層E室成交，實用面積389方呎，一房間隔，以522萬港元沽出，平均實用呎價13,419元。屋苑對上一宗5座E室的成交於6月錄得，成交價540萬元，是次新成交做價下跌約18萬元或3.3%。據悉，原業主於2015年底斥資905.15萬元以一約多伙形式購入兩伙滿庭5座高層E室，另一伙已租出作收租之用。



世紀21奇豐物業分行高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山新港城G座低層05室，實用面積551方呎，三房(一套)間隔，單位原開價890萬元，減價35萬元即4%，獲同區買家以855萬元承接，實用面積呎價15,517元。原業主於2007年2月購入上址，當時作價255萬元，持貨至今將單位轉售，帳面獲利600萬元，單位12年多升值近2.4倍。



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