貿戰激化：美國大豆業當災　有個行業反而「執死雞」？

中美貿易戰激化，外電報道，中國向美國加徵的報復性關稅對美國農業帶來沉重打擊，但對地球另一邊的棕櫚油產商而言，卻成為最大的意外收獲。



貿易戰和非洲豬瘟導致大豆供應縮減，豆油價格飆漲。根據中國國家糧油信息中心資料，自10月份起的1年內，中國可能進口670萬噸棕櫚油，創紀錄新高。



對用於牲畜飼料的豆粕需求減少，意味着用於生產豆粕的大豆壓榨降低，其副產品豆油的產量亦隨之下降。隨着豆油價格在兩年來高位附近徘徊，豆油和棕櫚油價格之間的價差急劇擴大。而棕櫚油主要產自亞洲，另今年1至7月份中國的大豆進口量按年下跌11%。



匯易諮詢分析師Tommy Xiao表示，高價差將繼續刺激更多的棕櫚油進口。7月份棕櫚油的進口量可能比6月份增加15%，而且出貨量或在每月約60萬噸的水平持穩一段時間。



國家糧油信息中心稱，由於價格優勢，今年1至7月份中國的棕櫚油消費量增長20%以上。至於全球最大的棕櫚油生產國印尼6月份對中國的棕櫚油出口按年增長逾30%，至435,540噸。



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