【深度解構】貿戰「近距離駁火」　美國農民成磨心

中美貿戰再次升溫，今次更儼如「近距離駁火」。中國的750億美元規模關稅反制，激怒了美國總統特朗普，他隨即進行大規模的反擊。有分析指，特朗普如此大反應，其中一個原因就是中方的反制，有策略地打擊美國農產品，令特朗普擔心美國農民對他的支持會進一步流失。



中方反制措施包括提升大豆的關稅至30%，勢令美國豆農雪上加霜；同時，大麥、燕麥、高粱、棉花等亦被列入新加稅清單，美國農民受影響的範圍更大。



事實上，除了華為、Apple之外，美國農民也逐漸成為了中美貿戰的「風眼」，這很大程度上與特朗普的總統選情有關。回溯2016年，特朗普能夠當選總統，農民的選票是其中一大關鍵。美國農民一直認為被奧巴馬政府忽視，冀特朗普能帶來新希望，帶來更開放、更龐大的農產品市場。不過，自中美貿戰開打以來，情況卻剛好相反。以大豆為主的美國農產品一直滯銷，農民苦不堪言。



雖然今年4月底當地的媒體民調顯示，特朗普在美國農民中，支持率仍達57%，比39%的全國支持率還高，但農民卻比奧巴馬時代更「難捱」。自去年7月至今年中，美國大豆向中國輸出減少90%以上。其中，截至3月底，美國大豆出口總量按年已下降31%。市場人士相信，明年情況會更差。



特朗普當然也知道箇中的利害關係，因此，6月底中美兩國元首在大阪G20會議見面時，特朗普對中方的要求，焦點都離不開恢復購買農產品；而在其後的記者會上，特朗普更「展示成果」，強調中國很快會向美國買入更多農產品，更說自己給了中國一張清單，美國農民將是受惠者。



不過，美國在談判尚未正式恢復之際向華再徵關稅，加上華為續被打壓等，令中方認為是違背了兩國元首大阪會晤的共識，於是在8月初宣布停止向美國採購農產品，而日前的反制措施，更幾乎令美國農民「崩潰」。



這些年來，美國農民內外交煎，除了在外失掉中國市場，在內則受自然災害打擊，去年美國全國已有498個大大小小農場宣布破產。財經媒體彭博早前引述美國商務部的數據指，2019年首季，美國農民的收入起碼減少了118億美元，這是3年來當季最大降幅。



部分美國農民已經壓力「爆煲」，上周三(21日)更出現美國農業部國家農業統計服務(NASS)有管理員受到農民的「死亡威脅」。分析指，若兩國貿易戰繼續激化，特朗普就算再推出農業補助計劃，恐怕亦難挽回美國農民的信心。



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