陳鳳珠：港股走勢繼續反覆

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，港股暫企穩26,000點關口，惟尚未能補回26,500至26,900點的下跌裂口，估計大市走勢將繼續反覆，但已逐步築底。由於內地貸款市場報價利率機制的改革或有助降低企業融資成本，料可支持實體經濟發展，而改革後首次公布的1年期貸款市場報價利率為4.25%，較之前的4.31%低。



市場擔心貸款利率下跌或會導致銀行息差收窄，惟可紓緩小微企業「融資難及融資貴」的問題，且若經濟基本面回穩，違約機會下降，長線仍然有利銀行的發展。由此可見，內地維持改革步伐，令利率逐步市場化，且人行繼續實施穩健的貨幣政策，暫時仍以較靈活的工具刺激市場的資金流動性，料內地仍有較大的政策空間以維持經濟平穩發展。



人行亦表示貸款市場報價利率改革並不能代替貨幣政策，目前減息降準仍存在空間，主要取決於經濟增長及通脹情況，相信內地有充足的政策工具以支持經濟增長。



(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士）

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